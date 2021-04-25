Çarşamba akşamı ekrana gelen diziler arasındaki müthiş rekabet reytinglere de yansıyor. Bu hafta çarşamba günü Kuruluş Osman, Masumiyet, Doğduğun Ev Kaderindir dizileri izleyicisiyle buluştu. Total ve AB izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman göğüslerken Masumiyet Total'de yedinci sırada AB'de ikinci sırada günü tamamladı. Doğduğun Ev Kaderindir ise Total'de ilk onda kendine yer bulamazken AB grubunda yedinci sırada kaldı. Ancak sosyal reytinglerdeki oranlar şaşırttı.

Uzun süredir reytinglerde düşüşte olan Doğduğun Ev Kaderindir sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında bu hafta 64 bin 631 iletiye konu olarak günü lider tamamladı. Masumiyet 33 bin 458 iletiyle ikinci olurken Kuruluş Osman 12 bin 857 iletiye konu olarak günü üçüncü sırada kapattı.

Bir çelme Yasak Elma'ya!

Yasak Elma bildiğiniz üzere entrikaların ardı arkası kesilmeyen pazartesi akşamlarının eğlenceli dizilerinden biri. Şahika ve Ender entrika kraliçeleri... Yalnız bu iki karaktere büyük bir rakip geldi. Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'ın hayat verdiği Hale karakteri şeytana papucunu ters giydirdi. 9. bölümdür ekrana gelen Masumiyet'in yayınlanan son bölümünde İsmail Ilgaz karakterini ağızları açık bıraktı. Meğer "Asıl entrikacı İsmail'miş" demekten alıkoyamadık kendimizi.

Son bölümde Ela’yı dövdükten sonra arabadan atılma sahnesi, gecenin en çok konuşulan sahnelerinden oldu. Çok kısa bir sahne görünmesine rağmen Ela'yı arabadan atan kişinin İsmail olduğu gece boyunca konuşuldu.

Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın'ın paylaştığı Masumiyet 10. bölüm fragmanı için buyurunuz!

İsmail'e karanlık yollar!





Babasıyla bağlarını koparan İlker Ilgaz'a bir darbe de Ela’dan geldi. Ela'nın heyet raporu bu haftaya damga vuran diğer gelişme oldu. Bahar ve Harun’un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmaya başladı.

Yasak Elma'da bir ayrılık daha!

Entrikalarıyla olduğu kadar oyuncu kadrosundaki değişiklikleriyle de gündemden düşmeyen Yasak Elma yine bir ayrılık haberiyle gündemde!

Başrollerini Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam'ın oynadığı dizide Cansu karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya'nın bu hafta veda edeceği konuşuluyor. Yeni bölüm fragmanında Cansu'nun yapacağı silahlı baskın sahnesinin nasıl biteceği merakla beklenirken bir kişinin öleceği ve bir karakterin de yaralanacağı bilgisi geldi. Ender mi Şahika mı ölecek derken gelen son bilgiler Cansu'nun öleceği yönünde.

Yasak Elma 108. bölüm fragmanı





İkinci çelme Masumlar Apartmanı'nın Hasibe'sine!

Masumlar Apartmanı'nın kötü annesi Hasibe çocuklarına yaptıklarıyla hayrete düşürürken Camdaki Kız dizisinin annesi Feride hanım izleyicide şok etkisi yarattı. Korseyi sıkı sıkı bağlarken nefesi kesilen Nalan, izleyicinin de nefesini kesti. Anlayacağınız Hasibe'ye Feride çelmesi geldi. İzleyicinin fikri değişti; Feride Hasibe'yi geride bıraktı.

Twitter'da Feride'ye tepkiler:

En kötüsü de hikayenin gerçek olması ve bir kadının bir yerlerde bunları gerçekten yaşamış olması

Kızının bedenini, bu kadar düşüneceğine ona yaşattığın acıları, çocuğun yaşadığı travmaları düşünseydin keşke!

Gördüğünüz tüm kötü karakterleri unutun, bundan ruh hastası bundan beter bundan takıntılı bundan kötü bir karakter görmedim

Rüya gördüğü için kıza bağırıp bir daha görmeyeceksin deyip kızı mı azarladı o??

Valla çok ruh hastası gördüm, lakin böylesini ilk defa görüyorum..

Tamam en çok sen annesin!

Nalan’ın göz yaşlarında boğulursun umarım Feride

Kızın üstüne kara basan gibi çöktün be kadın..

Kadının yüzünü görünce nefesim kesiliyor tahammül edemiyorum

Feride karabasan gibi kadınsın ama ya

Hasibe'ye rakip geldi.

Ülkedeki su sıkıntısının tek sebebi bu kadın.

Yayınlanan son bölümde bir magazincinin çektiği Sedat ve Cana'nın fotoğrafları Sedat'a pahalıya malolurken, gazetede fotoğrafları gören Nalan'ın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Camdaki Kız 4. bölüm fragmanı





Sedat'ın Cana ile olan yasak aşkı basına yansımıştır. Bunu öğrenen büyük hayal kırıklığı yaşar. Feride'ye ise gün doğmuştur. Kızının Sedat ile evlenmemesi için ortalığı birbirine katar. Herkes ne yapacağını bilemez haldedir. Sedat'ın bir sonraki hamlesi ne olacak? Nalan'ı evlenmeye ikna edebilecek mi?

Kıyasıya rekabet

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız’ın 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen üçüncü bölümü yine ilgiyle izlendi.

22 Nisan Perşembe akşamı ekranda olan Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Mucize Doktor dizilerinin kıyasıya rekabetinde Total'de Bir Zamanlar Çukurova birinci sırada, AB'de ise liderlik koltuğuna Camdaki Kız oturdu.

22 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan diziler hakkında gün boyunca yapılan sosyal medya paylaşımları karşılaştırıldığında, Mucize Doktor 40 bin 905 iletiye konu olarak günü lider tamamladı. 38 bin 56 iletiye konu olan Alev Alev ikinci sırada yer alırken, Camdaki Kız 27 bin 943 iletiye konu olarak geceyi 3. sırada kapattı.

Masumlar Apartmanı karıştı

oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah yer aldığı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in diziden ayrıldığı düşünülürken 30. bölümde yeniden ortaya çıkması hayranlarını sevindirdi.

Han’ın kazan dairesine kilitlediği kişinin ortaya çıkmasıyla Han'ın yaptıkları ve bundan sonra yapacakları izleyiciyi tedirgin etti. Akşamları çöp toplamaya çıkan, gereksiz her şeyi alıp biriktiren Han'la ilgili daha neler göreceğiz bakalım. Naci'nin de söylediği gibi Han sevginin iyileştiremeyeceği kadar hasta bir kişilik mi?

Han'in psikoloğa gitmesiyle de düğümler birer birer çözülmeye başladı. Bu gelişmelerle birlikte Masumlar Apartmanı İlerleyen bölümlerde izleyiciyi daha da çok şaşırtacağa benziyor.

Masumlar Apartmanı 31. bölüm fragmanı





Zirve yarışı

Salı akşamı ekranda olan Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj, Hekimoğlu ve Sefirin Kızı arasındaki reyting rekabetinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Total'de günü lider tamamladı AB grubunda ise Masumlar Apartmanı birinciliği kaptırmadı.

Sosyal reytinglere baktığımızda yayın günü değişen Sefirin Kızı 159 bin 420 iletiye konu olarak günü lider tamamladı. Hekimoğlu 27 bin 666 iletiyle ikinci sırada ve Masumlar Apartmanı 20 bin 948 iletiye konu olarak üçüncü sırada günü bitirdi.