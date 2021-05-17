Magazin Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

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Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

TRT’nin iddialı projelerinden biri olan Masumlar Apartmanı 18 Mayıs Salı günü 34.bölümüyle ekrana gelecek. Saat 20.00’de yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı’nda izleyiciyi neler bekliyor. İşte detaylar…

17 Mayıs 2021, Pazartesi 14:13 Son Güncelleme:
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 TRT 1’in salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen dizisi 'Masumlar Apartmanı', 18 Mayıs Salı akşamı (yarın) otuz dördüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen ‘Masumlar Apartmanı’nda bu hafta neler olacak? İşte detaylar...

 Safiye, bir yandan Naci’ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci’nin gerçeği Safiye’ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman’la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege’ye ani bir adım attıracaktır. 

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