Magazin Masumlar Apartmanı’nda Anıl yaralı kalplere dokundu!

Masumlar Apartmanı’nda Anıl yaralı kalplere dokundu!

Magazin

Masumlar Apartmanı’nda Anıl yaralı kalplere dokundu!

Masumlar Apartmanı’nın 34. bölümü dün akşam TRT ekranlarında yayınlandı. Her bölümüyle izleyicilere duygusal anlar yaşatan dizinin dün akşamki bölümünde Anıl’ı canlandıran Selim Can Yalçın’ın oyunculuğuyla izleyicinin kalbine dokundu.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 13:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gülben’i kıskandığı için bir sinirlilik anında Esat’ın başına taşla vurarak neredeyse ölümüne neden olan Anıl’ın Gülben’le yaptığı konuşma bölümün en etkileyici anlarından biriydi. Sahne şöyle gerçekleşti:

Polisten kaçan Anıl, yaşadığı sokağa geri döndü. Bu sırada Gülben camdan onu gördü ve yanına indi. Gülben, Anıl’ı polise şikayet etmek istiyordu. Ancak Anıl’ın geçmişine dair söyledikleri Gülben’in yüreğine o kadar çok dokundu ki hem genç kadını hem de izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Sahnede, Anıl’ı canlandıran Selim Can Yalçın eşsiz bir oyunculuk sergiledi. İzleyiciler sosyal medyada yaptıkları yorumlarda oyuncuya övgüler yağdırdı. Selim Can Yalçın, etkileyici oyunculuğuyla izleyicilerin yaralı kalbine dokundu.

Bir izleyici “Herkesin iç dünyasında biraz ANILLAR VAR. Üzdün bizi kardeş. Tebrikler ŞAHANE OYUNCULUK” diye yazdı.

Bir başka izleyici Anıl karakterinden ne kadar etkilendiğini şu sözlerle ifade etti: “Anıl.. Kendini ifade etmeye çalışırken kelimelerinde boğulması beni paramparça etti.”

İzleyicilerin dün akşam yayınlanan Gülben-Anıl sahnesi için yorumlarından bazıları:


İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?'Masumlar Apartmanı' sudan ucuzMasumlar Apartmanı'nda Safiye gerçekle yüzleştiMasumlar Apartmanı 33. bölüm ne zaman ve saat kaçta?Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar meydan okudu


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
19 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Body shaming
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Sevgili olmak için şart koşuyor
Mehmet Coşkundeniz
Öner Döşer
Temkinli açılma zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
17 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
'Masumlar Apartmanı' sudan ucuz
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Funda Duru
Su Soley: Oturmak insanı söndürür, çalıştıkça ışıldadığımı hissediyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını kutladı