Masumlar Apartmanı’nda Anıl yaralı kalplere dokundu!

Gülben’i kıskandığı için bir sinirlilik anında Esat’ın başına taşla vurarak neredeyse ölümüne neden olan Anıl’ın Gülben’le yaptığı konuşma bölümün en etkileyici anlarından biriydi. Sahne şöyle gerçekleşti:

Polisten kaçan Anıl, yaşadığı sokağa geri döndü. Bu sırada Gülben camdan onu gördü ve yanına indi. Gülben, Anıl’ı polise şikayet etmek istiyordu. Ancak Anıl’ın geçmişine dair söyledikleri Gülben’in yüreğine o kadar çok dokundu ki hem genç kadını hem de izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Sahnede, Anıl’ı canlandıran Selim Can Yalçın eşsiz bir oyunculuk sergiledi. İzleyiciler sosyal medyada yaptıkları yorumlarda oyuncuya övgüler yağdırdı. Selim Can Yalçın, etkileyici oyunculuğuyla izleyicilerin yaralı kalbine dokundu.

Bir izleyici “Herkesin iç dünyasında biraz ANILLAR VAR. Üzdün bizi kardeş. Tebrikler ŞAHANE OYUNCULUK” diye yazdı.

Bir başka izleyici Anıl karakterinden ne kadar etkilendiğini şu sözlerle ifade etti: “Anıl.. Kendini ifade etmeye çalışırken kelimelerinde boğulması beni paramparça etti.”

İzleyicilerin dün akşam yayınlanan Gülben-Anıl sahnesi için yorumlarından bazıları:







