Salı akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin ortadan kaybolmasının ardından Han'ın düştüğü duruma kayıtsız kalamayan Gülben harekete geçti. İnci Han'dan boşanmaya karar vermişken bölüm sonunda İnci'nin eve dönüşü dengeleri bir anda değiştirdi. İşte “Masumlar Apartmanı 19. Bölüm izleme” linki detayları..

Masumlar Apartmanı 19. bölüm özeti

Han, İnci’nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han’dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han’ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege’nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman’ı şoke eder. Ancak Ege’nin sonraki hamlesi Neriman’ı yıkar. Ablasının ve Han’ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci’yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci’nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru’ya son isteğini söyler.

Masumlar Apartmanı 19. bölüm izleme linki



