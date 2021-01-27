Magazin Masumlar Apartmanı'nda dengeler değişiyor!

Masumlar Apartmanı'nda dengeler değişiyor!

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Masumlar Apartmanı'nda dengeler değişiyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı son bölümüyle yine çok konuşuldu. Masumlar Apartmanı 19. bölümde İnci'nin Han'dan ayrılması beklenirken Gülben'in konuşması karşısında duyarsız kalamayan İnci eve ayak bastı. Bundan sonra olacaklar ise heyecanla bekleniyor. Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı sevilen dizi Masumlar Apartmanı 19. bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Masumlar Apartmanı 19. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde.

27 Ocak 2021, Çarşamba 20:20 Son Güncelleme:
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Salı akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı'nda İnci'nin ortadan kaybolmasının ardından Han'ın düştüğü duruma kayıtsız kalamayan Gülben harekete geçti. İnci Han'dan boşanmaya karar vermişken bölüm sonunda İnci'nin eve dönüşü dengeleri bir anda değiştirdi. İşte “Masumlar Apartmanı 19. Bölüm izleme” linki detayları..

Masumlar Apartmanı 19. bölüm özeti

Han, İnci’nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han’dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han’ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege’nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman’ı şoke eder. Ancak Ege’nin sonraki hamlesi Neriman’ı yıkar. Ablasının ve Han’ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci’yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci’nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru’ya son isteğini söyler.

Masumlar Apartmanı 19. bölüm izleme linki


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