Magazin Masumlar Apartmanı'nda Esra olaylar silsilesini başlatıyor

Masumlar Apartmanı'nda Esra olaylar silsilesini başlatıyor

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Masumlar Apartmanı'nda Esra olaylar silsilesini başlatıyor

TRT 1 ekranlarının reyting şampiyonu dizisi Masumlar Apartmanı'nda son bölümde ekrana gelen sahneler heyecanı arttırdı. Masumlar Apartmanı 23. bölümde İnci'nin, Han ile ilgili şüpheleri artarken ipuçlarının peşine düştü. Dizinin final sahnesi ise yürekleri ağza getirdi.

25 Şubat 2021, Perşembe 19:01 Son Güncelleme:
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Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Tansel Öngel'in paylaştığı Masumlar Apartmanı 23. bölümü ile ekrana geldi. Her hafta soluk soluğa izlenen dizinin son bölümünde İnci, Han ile ilgili şüphelerinin peşine düşerek Han'ı zor durumda bırakacak delillere ulaştı.

Esra Han'ın peşinde

Esra'nın Han'ı çöplükte görmesiyle olayların fitili ateşlendi. Eski sevgilisi Ceylan'ın yerine koyduğu mankeni çöpe atarken Esra’ya yakalan Han, “Bunlar ablamın kıyafetleri” diyerek Esra'yı püskürtmeyi başarmış gibi görünse de öyle olmadığı ortaya çıktı. Han'ı takibe başlayan Esra gördüklerini videoya kaydetti ve İnci'ye o görüntüleri izletti. Ne düşüneceğini bilemeyen İnci işin peşine düştü ve Han'ın gizemli arabasına ulaştı.


Apartmanda da olay vardı

Apartmana kiracı olarak yerleşen Esra gelen kokular üzerine Safiye'nin kapısına dayandı. Kokudan bahseden Esra'ya son derece sert tepki veren Safiye olayların bu boyuta geleceğini düşünemezdi. Safiye'nin hakaretleri ile iyice çileden çıkan Esra apartmana polisleri çağırdı. Gülben ve Safiye'nin yardımına yine Han yetişti. Final sahnesinde çöp dairenin kapısını açan Han nasıl bir sürpriz hazırladı? Çöp daire artık herkes tarafından bilinecek mi? Bu detayları da Masumlar Apartmanı 24. bölümde izleyeceğiz.


Yine Zirvede

23 Şubat 2021 Salı Günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Hem Total izleyici grubunda hem de AB Grubunda birinciliği Masumlar Apartmanı göğüsledi.

Masumlar Apartmanı 23. Bölüm Özeti:

Han, Esra’ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra’nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci’ye anlatır. İnci için durum bu kez sadece bir şüpheden ibaret olmaktan çıkmıştır. Araştırmaya girişir.

Naci ise Safiye’ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Artık Naci için gerçeklerle yüzleşme vaktidir.

Hikmet’in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat’ı çok zor bir durumda bırakır. Neriman ise okulda Gamze’nin meydan okumasını kabul eder ve yepyeni bir heyecan keşfeder. Bu keşif, onu hiç tanımadığı tehlikeli sulara yönlendirir. Esra’nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı iyice karıştıracak olaylar silsilesini başlatır.

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