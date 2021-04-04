Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun rol aldığı Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı ekrana getirildi. İnci, Han'ın tedavi görmeye başlamasının ardından düzeleceğini umut ederken öğrendikleri karşısında şok yaşar. Diğer yandan Safiye ve Gülben'in durumu kötüye gitmektedir. Han'ın kazan dairesine birini zincirlediği görülürken kim olduğu ise merak konusu oldu.

Evdeki tüm dengeler bozuluyor

İnci henüz Han’ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han’ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben’i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben’i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman’ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman’ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından ekrana uyarlanan TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.







