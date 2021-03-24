Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in sözleri sosyal medyaya damga vurdu
Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı son bölümüyle sosyal medyaya damgasını vurdu. Her bir sahnesi olay olan dizide Merve Dizdar'ın hayat verdiği Gülben'in sözleri yürekleri sızlattı.
24 Mart 2021, Çarşamba 00:21 Son Güncelleme:
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TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi ‘Masumlar Apartmanı’nın yıldızları Merve Dizdar ve Ezgi Mola’nın oyunculuğu ekrana damga vurdu. Merve Dizdar’ın canlandırdığı ‘Gülben’in şu sözleri sosyal medyayı salladı: “Her umutlandığımda bir tane tokat yiyorum. Ne zaman hayal kursam boğazıma diziyorlar. Sevmeyeceğim artık kimseyi. Benim içim artık taş olacak.”
https://twitter.com/trt1/status/1374434416320126984?s=20
İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:
- Ah Gülben...
Şu diziye her şey sığdı da bir senin mutluluğun sığamadı.
- Gülben'in bu hallerine katlanamıyorum ama Safiye için iyi oldu sanki
- Gülben'in çaresizliği iliklerime kadar işledi
- Oyunculuğunuza hayran kaldım
- Gülben oyunculuğu ile nal toplattı piyasaya
- Bir gülben vardı be heyecanlandıran, sevindiren onu da deli duduya dönüştürdünüz, bu nasıl iş?
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