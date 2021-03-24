TRT 1 ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi ‘Masumlar Apartmanı’nın yıldızları Merve Dizdar ve Ezgi Mola’nın oyunculuğu ekrana damga vurdu. Merve Dizdar’ın canlandırdığı ‘Gülben’in şu sözleri sosyal medyayı salladı: “Her umutlandığımda bir tane tokat yiyorum. Ne zaman hayal kursam boğazıma diziyorlar. Sevmeyeceğim artık kimseyi. Benim içim artık taş olacak.”





İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

Ah Gülben...

Şu diziye her şey sığdı da bir senin mutluluğun sığamadı.

Gülben'in bu hallerine katlanamıyorum ama Safiye için iyi oldu sanki

Gülben'in çaresizliği iliklerime kadar işledi

Oyunculuğunuza hayran kaldım

Gülben oyunculuğu ile nal toplattı piyasaya

Bir gülben vardı be heyecanlandıran, sevindiren onu da deli duduya dönüştürdünüz, bu nasıl iş?



