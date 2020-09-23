Magazin Masumlar Apartmanı'nda Han, gerçeği itiraf ediyor

Masumlar Apartmanı'nda Han, gerçeği itiraf ediyor

Magazin

Masumlar Apartmanı'nda Han, gerçeği itiraf ediyor

Salı akşamlarına damga vuran TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 2. bölümde seyircinin hiç de beklemediği sahneler ekrana geldi. Han'ın aslında geceleri çöp topladığını gören izleyenler bundan sonraki bölümlerde neler yaşanacağını merakla bekliyor. Dizinin meraklıları ise yeni bölüm fragmanı için aramalar yapıyor. Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...

23 Eylül 2020, Çarşamba 19:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TRT1 ekranlarında Salı akşamlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ekranlarda fırtına gibi esiyor. Safiye ile kardeşlerinin dramı ilgiyle takip ediliyor. Yayınlanan son bölümünde Han'ın gece yarısı dışarda çöp toplaması izleyiciyi şaşırttı. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölümde seyirciyi neler bekliyor?

Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanına Han'ın arkadaşı Esat'a, kardeşleri ve kendisi ile ilgili itirafı damga vuruyor.

İşte Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanı


İlgili Haberler
Dün akşam Birkan Sokullu'ya düştük!


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sercan Yaşar
Televizyon sosyal medyaya karıştı
Sercan Yaşar
Elif Demirtaş Bilir
Dün akşam Birkan Sokullu'ya düştük!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
23 Eylül 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Anne sütünü takılara hapsetmek...
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Leighton Meester ve Adam Brody'nin çocuklarıyla plaj keyfi