Masumlar Apartmanı'nda Han, gerçeği itiraf ediyor
Salı akşamlarına damga vuran TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 2. bölümde seyircinin hiç de beklemediği sahneler ekrana geldi. Han'ın aslında geceleri çöp topladığını gören izleyenler bundan sonraki bölümlerde neler yaşanacağını merakla bekliyor. Dizinin meraklıları ise yeni bölüm fragmanı için aramalar yapıyor. Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...
23 Eylül 2020, Çarşamba 19:08 Son Güncelleme:
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TRT1 ekranlarında Salı akşamlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ekranlarda fırtına gibi esiyor. Safiye ile kardeşlerinin dramı ilgiyle takip ediliyor. Yayınlanan son bölümünde Han'ın gece yarısı dışarda çöp toplaması izleyiciyi şaşırttı. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölümde seyirciyi neler bekliyor?
Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanına Han'ın arkadaşı Esat'a, kardeşleri ve kendisi ile ilgili itirafı damga vuruyor.
İşte Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanı
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