TRT1 ekranlarında Salı akşamlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı ekranlarda fırtına gibi esiyor. Safiye ile kardeşlerinin dramı ilgiyle takip ediliyor. Yayınlanan son bölümünde Han'ın gece yarısı dışarda çöp toplaması izleyiciyi şaşırttı. Peki Masumlar Apartmanı yeni bölümde seyirciyi neler bekliyor?

Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanına Han'ın arkadaşı Esat'a, kardeşleri ve kendisi ile ilgili itirafı damga vuruyor.

İşte Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanı







