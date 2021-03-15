Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı TRT 1’in en çok izlenen yapımlarından Masumlar Apartmanı’nın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Safiye’nin İnci’ye attığı tokat sonrası evde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Fragmanda Han'ın Safiye'ye "Bidaha benim karıma el kardırmaya kalkacak olursan eğer ben de senin canını yakarım" sözleri olacakların sinyalini verdi.

Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı





Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanında; İnci iyice delirmiş ve babasının mezarının başında adeta kendinden geçiyor. Çamurlu ayakkabılarıyla Safiye'nin gözünün içine baka baka cesurca ve kendinden emin hareketlerle eve giren İnci'ye, Han da destek çıkar. Safiye'ye "Bidaha benim karıma el kardırmaya kalkacak olursan eğer ben de senin canını yakarım" diyerek gözdağı verir.

Naci, Safiye'nin önünde yere yığılırken Gülben apartmanda Esat'ın önünde altına kaçırır ve sinir krizi geçirir.



