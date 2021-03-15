Magazin Masumlar Apartmanı'nda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Masumlar Apartmanı'nda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

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Masumlar Apartmanı'nda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Babasının ölümünden sonra dağılan İnci, Safiye’ye meydan okur. Han ise Safiye’nin İnce’ye attığı tokatın hesabını almak için harekete geçer.

15 Mart 2021, Pazartesi 00:06 Son Güncelleme:
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Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı TRT 1’in en çok izlenen yapımlarından Masumlar Apartmanı’nın merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Safiye’nin İnci’ye attığı tokat sonrası evde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Fragmanda Han'ın Safiye'ye "Bidaha benim karıma el kardırmaya kalkacak olursan eğer ben de senin canını yakarım" sözleri olacakların sinyalini verdi.

Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanı


Masumlar Apartmanı 26. bölüm fragmanında; İnci iyice delirmiş ve babasının mezarının başında adeta kendinden geçiyor. Çamurlu ayakkabılarıyla Safiye'nin gözünün içine baka baka cesurca ve kendinden emin hareketlerle eve giren İnci'ye, Han da destek çıkar. Safiye'ye "Bidaha benim karıma el kardırmaya kalkacak olursan eğer ben de senin canını yakarım" diyerek gözdağı verir.

Naci, Safiye'nin önünde yere yığılırken Gülben apartmanda Esat'ın önünde altına kaçırır ve sinir krizi geçirir.

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