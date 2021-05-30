TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi, masum hayatların gerçek hikayesi Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Naci Safiye ve kızıyla ayrı ayrı güzel vakitler geçirirken Gülben Esat'ın annesiyle tanışır ve Esat'ın annesi onu yemeğe davet eder. Öte yandan İnci mutfak işlerine yardım etmeye başlarken Safiye Gülben'i Şennur Hanım'la gideceği yemeğe hazırlar. Diğer tarafta Gülben gittiği yemekte oldukça zor anlar geçirirken Naci Safiye'ye tedaviyi olacağını söyler. Han ile İnci arasında ipler iyice gerilirken ilişkileri bir çıkmazın içine girer.





Farah Zeynep Abdullah ayrılıyor mu?

Oyuncu kadrosunda; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Atilla Şendil, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Metin Coşkun, Gizem Katmer, Emir Özden, Tansel Öngel, Açelya Devrim Yılhan ve Meriç Özkaya bulunan 'Masumlar Apartmanı', flaş bir haberle gündeme gelmişti.

"Çok yoruldum"

Birkan Sokullu'nun canlandırdığı Han'ın eşi 'İnci' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın, bir süredir sevilen yapımdan ayrılacağı bilgisi gündeme gelmişti.

Farah Zeynep Abdullah, ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu belirtti ve ayrılmak istediğini yapım ekibine iletti.

Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han’ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir.

İnci’yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci’nin yardımlarıyla Gülben’e büyük bir sürpriz planlar. Ege’nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman’ın başını derde sokar. Naci’yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.