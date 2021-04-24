Magazin Masumlar Apartmanı'nda ortalık karışıyor! Zorla tutulan Naci, Han'a saldırıyor

Masumlar Apartmanı'nda ortalık karışıyor! Zorla tutulan Naci, Han'a saldırıyor

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Masumlar Apartmanı'nda ortalık karışıyor! Zorla tutulan Naci, Han'a saldırıyor

TRT1 dizisi Masumlar Apartmanı'nın 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Zorla kazan dairesinde tutulan Naci, önce Han'ın boğazına bıçak dayıyor sonra da Safiye'nin yıkayacağını düşündüğü yemek kabına "Yardım" yazılı bir not koyuyor.

24 Nisan 2021, Cumartesi 09:51 Son Güncelleme:
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Başrollerini Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı, 27 Nisan Salı günü 31. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen fragmanı da yayınlandı.

NACİ, SAFİYE'YE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Yayınlanan yeni fragmanda; Naci kazan dairesinden kurtulduğu an Safiye'nin yanına gitmeyi düşlerken Safiye İnci'yle oturmuş ona Naci'yi anlatır. Öte yandan Naci kurtulmak için Han'ın boğazına bıçak dayar ve kendisini oradan çıkarmasını söyler. Bununla da yetinmeyen Naci, Safiye'nin temizleyeceğini düşündüğü yemek kabına "Yardım" yazılı bir not bırakır.

GÜLBEN SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR

Bunların yanı sıra Gülben'i mutlu etmeye çalışan Esat, bu isteğini Han'a söyler. Han ise bu duruma sıcak bakmaz. Bunu duyan Gülben, Han'a bağırarak sinir krizi geçirir. İnci'nin yeni işinden memnun olmayan Han, iş yerine gittiğinde İnci ve patronu yakın bir şekilde görünce öfkelenir.


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