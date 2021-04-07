Magazin Masumlar Apartmanı'nda ortaya çıkan sır tüyler ürpertti

Masumlar Apartmanı'nda ortaya çıkan sır tüyler ürpertti

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Masumlar Apartmanı'nda ortaya çıkan sır tüyler ürpertti

TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Her bir sahnesi heyecan dolu olan dizinin Han ile ilgili bir sahnesi geceye damga vurdu.

07 Nisan 2021, Çarşamba 22:41 Son Güncelleme:
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Başrollerini Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı, salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı ekrana gelen son bölümüyle sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.


Dizide Han ile ilgili ortaya çıkan yeni bir sır herkesi şaşırttı. Esra'yı korkutmak için eve heykel ve oyuncak bir fare bırakan kişinin Gülben olduğu ortaya çıkarken dizinin en can alıcı sahnesi Han ile ilgili sahne oldu.

Han'ın geçmişe dönük fobisi olduğu kazan dairesinde birine sürekli yemek götürdüğü ortaya çıktı. Han'ın yemek götürdüğü kişinin kim olduğu ya da böyle birinin gerçekten var olup olmadığı dizinin ilerleyen bölümlerinde netlik kazanacak.


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