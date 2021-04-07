Başrollerini Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı, salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı ekrana gelen son bölümüyle sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.





Dizide Han ile ilgili ortaya çıkan yeni bir sır herkesi şaşırttı. Esra'yı korkutmak için eve heykel ve oyuncak bir fare bırakan kişinin Gülben olduğu ortaya çıkarken dizinin en can alıcı sahnesi Han ile ilgili sahne oldu.

Han'ın geçmişe dönük fobisi olduğu kazan dairesinde birine sürekli yemek götürdüğü ortaya çıktı. Han'ın yemek götürdüğü kişinin kim olduğu ya da böyle birinin gerçekten var olup olmadığı dizinin ilerleyen bölümlerinde netlik kazanacak.







