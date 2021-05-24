Magazin Masumlar Apartmanı'nda Safiye büyük risk alıyor

Masumlar Apartmanı'nda Safiye büyük risk alıyor

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Masumlar Apartmanı'nda Safiye büyük risk alıyor

İlgi çekici senaryosuyla beğeni toplayan TRT 1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı 25 Mayıs Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki Masumlar Apartmanı dizisinin yarın yayınlanacak 35.bölümünde neler yaşandı. Masumlar Apartmanı izleyicisini neler bekliyor? İşte detaylar…

24 Mayıs 2021, Pazartesi 11:32 Son Güncelleme:
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İlgi çekici senaryosuyla beğeni toplayan TRT 1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı 25 Mayıs Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki Masumlar Apartmanı dizisinin yarın yayınlanacak 35.bölümünde neler yaşandı. Masumlar Apartmanı izleyicisini neler bekliyor? İşte detaylar… TRT’nin reyting rekortmeni dizi Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümü dizi izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar, gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı yarın akşam 35.yeni bölümüyle ekrana gelecek. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanacak olan 35.bölümünde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı’nın 35. Bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar…

MASUMLAR APARTMANI’NDA GÜLBEN’E BÜYÜK SÜRPRİZ

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han’ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir. İnci’yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci’nin yardımlarıyla Gülben’e büyük bir sürpriz planlar. Ege’nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman’ın başını derde sokar. Naci’yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır. Masumlar Apartmanı merak edilen 35.yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.


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