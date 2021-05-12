Magazin Masumlar Apartmanı'nda Safiye gerçekle yüzleşti

Masumlar Apartmanı'nda Safiye gerçekle yüzleşti

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Masumlar Apartmanı'nda Safiye gerçekle yüzleşti

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı yeni bölümde Safiye Anıl'dan öğrendikleriyle büyük bir şok yaşadı. 33. bölüm ile ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nda işler iyice karıştı.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 00:24 Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 33. bölümde Han, sonunda Naci’yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan’la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl’dan öğrendiklerinin şoku içindedir. Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir. İnci’yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci’nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.


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