Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun oynadığı, gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve Naci'nin sahneleri izleyenleri duygulandırırken Twitter'a da damgasını vurdu. Han ile Naci arasında yaşanan olaylar ve Safiye'nin Naci'nin hastaneye götürüldüğü ana şahit olması akıllarda soru işareti oluşturmuştu. Fragmanda ekrana gelen görüntülerde, Safiye'nin intihara teşebbüs etmesi ve İnci'nin Han'a yönelik sözleri, izleyicilerin gündeminde yer almıştı.

İşte o anlar:





Masumlar Apartmanı 22. bölüm özeti

Naci’nin ambulansa bindirilişini izleyen Safiye, olanlar için kendini suçlar. Onunla görüştüğü için olmuştur her şey. Çareyi, kendini eve kapatıp temizliğe vermekte bulur.

İnci’nin ise Naci’nin durumundan sorumlu tuttuğu kişi başkasıdır. Bir yandan Han’ın kendisi için yaptırdığı dairede Ceylan’ın künyesini bulması, bir yandan da Naci’ye olanlar İnci’yi allak bullak etmiştir. Han ise İnci’yle aralarındaki gerginlik yüzünden gece eve çok geç gelir. Bu durum, İnci’nin şüphelerini iyice artırır.

Esra’nın apartmana taşınacağını öğrenen Gülben’in ise başka planları vardır. Bu arada Han, son birkaç gündür yaşadığı zorlukları bir daha yaşamamak için bir adım atmaya karar verir. Ancak bu adım, onu çok daha zor bir durumda bırakacaktır.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.