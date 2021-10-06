İkinci sezonuyla da ses getiren 'Masumlar Apartmanı’nda; Gülben ve Esat’ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlamıştı. Esat’ın Gülben’e evlilik teklifi sırasında, 'Masumlar Apartmanı' dizisinin kadrosuna konuk bir isim dahil oldu. Masumlar Apartmanı dizisi Erol Evgin sürpriziyle heyecan daha da arttı.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanan 'Masumlar Apartmanı'nın gelecek bölümü, 12 Ekim Salı günü saat 20.00’de TRT 1’de.