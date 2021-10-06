Magazin Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan isim

Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan isim

Magazin

Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan isim

TRT1 ekranlarında yayınlanan ‘Masumlar Apartmanı’ dizisi yayınlandığı her hafta sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giriyor. ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinin dün yayınlanan bölümünde ise beklenmedik bir sürpriz yaşandı.

06 Ekim 2021, Çarşamba 13:05 Son Güncelleme:
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İkinci sezonuyla da ses getiren 'Masumlar Apartmanı’nda; Gülben ve Esat’ın evlilik kararıyla tatlı bir telaş başlamıştı. Esat’ın Gülben’e evlilik teklifi sırasında, 'Masumlar Apartmanı' dizisinin kadrosuna konuk bir isim dahil oldu. Masumlar Apartmanı dizisi Erol Evgin sürpriziyle heyecan daha da arttı.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanan 'Masumlar Apartmanı'nın gelecek bölümü, 12 Ekim Salı günü saat 20.00’de TRT 1’de.

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