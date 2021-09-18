Masumlar Apartmanı’nda veda şoku! Bir başrol daha diziden ayrılıyor!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli eserinden uyarlanan Masumlar Apartmanı’nın gerçek bir yaşam öyküsüne dayandığı biliniyor. Bu nedenle de dizinin konusu ve karakterleri izleyenler üzerinden ayrı bir etki bırakıyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde yer alan İnci (Farah Zeynep Abdullah), Han (Birkan Sokullu), Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar), hem karakterlerinin hikayeleri hem de başarılı performanslarıyla sezonun en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Masumlar Apartmanı’nda ilk yaprak dökümü İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın vedası ile başladı. İnci sezon finalinde hayatını kaybetti ve ünlü oyuncu dizinin oyuncu kadrosundan çıktı.

Son günlerde yer alan söylentilere göre ise, dizinin sevilen isimlerinden Gülben’in diziden ayrılacağı yönünde. Merve Dizdar tarafından canlandırılan Gülben, Ablası Safiye’nin tüm baskılarına rağmen ne ablasından ne de ailesinden vazgeçmeyen bir karakter olarak karşımıza çıkıyordu. Tabii ki bir de temizlik takıntısı ile…

Merve Dizdar, canlandırdığı Gülben karakteri ile oyunculuk hayatının yönünü değiştirecek bir karara da imza atmış oldu. Başarılı performansıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Merve Dizdar, geçtiğimiz sezonun başka bir iddialı yapımı olan Kırmızı Oda’da rol almıştı. Başarılı oyuncunun iki dizide birden oynaması ilk başta kafa karışıklığına neden olsa da Kırmızı Oda’daki karakterinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu bilinmiyordu.

Ancak Kırmızı Oda’nın da yeni sezonu başladı ve Gülben karakteriyle Merve Dizdar'ın dizide yer almaya devam edeceği görüldü.

Bununla birlikte, Merve Dizdar’ın Masumlar Apartmanı dizisinden 3 veya 4 bölüm sonra tamamen ayrılacağı ve oyunculuk kariyerine Kırmızı Oda ile devam edeceği konuşuluyor.

Bu iddialar, Masumlar Apartmanı seyircilerini üzerken, dizinin senaristlerinden ve Merve Dizdar’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.