Masumlar Apartmanı'ndan İnci hamile mi? Masumlar Apartmanı sezon finali fragmanı yayınlandı
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin rol aldığı TRT1 ekranlarını kasıp kavuran Masumlar Apartmanı dizisi sezon finali fragmanı ile herkesi şaşırttı. Masumlar Apartmanı 37. final bölümü fragmanında sahnede İnci'nin karnını tutması ve Esra'nın İnci'ye "hamilesin" demesi dizi ile ilgili heyecanı artırdı.
06 Haziran 2021, Pazar 23:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
TRT1 ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisi heyecan dolu sezon finali bölümü ile şimdiden merak uyandırdı.
Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanında; İnci bir anda evden çıkıp giderken ev halkı arkasından baka kalır. Han sinir krizi geçirirken İnci, şehirden uzak bir yere kaçar. Safiye'nin de olduğu sırada İnci'nin karnını tutması dikkat çekti. Yayınlanan ikinci fragmanda ise test kitini eline alan Esra'nın "Hamilesin" demesi heyecanı artırdı.
Han, elindeki hamilelik testine bakarken araya hayal sahnesi girer. Bebek ağlaması ve beşik olması, İnci'nin hamile olduğunu gösterir.
Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı