TRT1 ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisi heyecan dolu sezon finali bölümü ile şimdiden merak uyandırdı.

Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanında; İnci bir anda evden çıkıp giderken ev halkı arkasından baka kalır. Han sinir krizi geçirirken İnci, şehirden uzak bir yere kaçar. Safiye'nin de olduğu sırada İnci'nin karnını tutması dikkat çekti. Yayınlanan ikinci fragmanda ise test kitini eline alan Esra'nın "Hamilesin" demesi heyecanı artırdı.

Han, elindeki hamilelik testine bakarken araya hayal sahnesi girer. Bebek ağlaması ve beşik olması, İnci'nin hamile olduğunu gösterir.

Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı







