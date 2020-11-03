Masumlar Apartmanı'ndan İzmir mesajı
Bu akşam ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde yeni bölüm yayınlanmadan önce Safiye, Gülben ve Han'dan gelen mesaj izleyenleri duygulandırdı.
03 Kasım 2020, Salı 22:29 Son Güncelleme:
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TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları İzmir'deki depremle ilgili verdikleri mesajla izleyicileri duygulandırdı.
Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı yine yüreklere dokundu. O anları Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola ınstagram hesabından paylaştı:
https://www.instagram.com/p/CHI47JmH0dR/?utm_source=ig_web_copy_link
"Masumlar Apartmanı olarak İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma ekiplerimize ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Kalplerimiz ve dualarımız seninle #GeçmişOlsunİzmir"
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