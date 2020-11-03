Magazin Masumlar Apartmanı'ndan İzmir mesajı

Masumlar Apartmanı'ndan İzmir mesajı

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Masumlar Apartmanı'ndan İzmir mesajı

Bu akşam ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisinde yeni bölüm yayınlanmadan önce Safiye, Gülben ve Han'dan gelen mesaj izleyenleri duygulandırdı.

03 Kasım 2020, Salı 22:29 Son Güncelleme:
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TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları İzmir'deki depremle ilgili verdikleri mesajla izleyicileri duygulandırdı.

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Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı yine yüreklere dokundu. O anları Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola ınstagram hesabından paylaştı:


https://www.instagram.com/p/CHI47JmH0dR/?utm_source=ig_web_copy_link


"Masumlar Apartmanı olarak İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma ekiplerimize ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Kalplerimiz ve dualarımız seninle #GeçmişOlsunİzmir

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