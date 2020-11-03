TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları İzmir'deki depremle ilgili verdikleri mesajla izleyicileri duygulandırdı.

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı yine yüreklere dokundu. O anları Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola ınstagram hesabından paylaştı:









"Masumlar Apartmanı olarak İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma ekiplerimize ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Kalplerimiz ve dualarımız seninle #GeçmişOlsunİzmir"