Masumlar Apartmanı’nda Han ve ailesinin hikayesi hız kesmeden devam ediyor. Son haftalarda dizide Han’ın eski nişanlısı Ceylan’dan bahsedilirken, henüz görünmeyen karakteri Aslıhan Gürbüz’ün canlandıracağı öğrenildi. Haberin ardından da gözler Aslıhan Gürbüz hakkındaki detaylara çevrildi…

MASUMLAR APARTMANI’NIN CEYLAN’I ASLIHAN GÜRBÜZ OLDU

Masumlar Apartmanı’nda ilk sezonun sonunda İnci’nin ölümüyle büyük bir boşluğa düşen Han’ın, eski nişanlısı Ceylan’la karşılaşmasının ardından dizinin seyrinin bambaşka bir yöne gitmesi bekleniyor. Haftalardır dizide Ceylan karakteri ile ilgili ipuçları verilse de henüz Ceylan dizide yer almadı, bununla birlikte, Ceylan karakterini kimin canlandıracağı da sıkça konuşuldu.

Ancak son olarak dizinin yapım şirketinin yaptığı açıklamaya göre, Han’ın eski nişanlısı Ceylan Ongun karakterini en son Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve rolü ile büyük beğeni toplayan Aslıhan Gürbüz canlandıracak.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

16 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aslıhan Gürbüz, 5 yaşındayken babasının işi nedeniyle ailesiyle Bursa'ya taşındı. İlköğrenimini Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Aslıhan Gürbüz, Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra lisans eğitimini ise Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden tamamladı.

ASLIHAN GÜRBÜZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008 yılında türkücü Alişan ile oynadığı Gonca Karanfil isimli dizi ile televizyon dünyasına adım atan Aslıhan Gürbüz, 2009 yılında ekranlarda yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı.

2021-2012 yıllarında ATV’de yayınlanan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerine can verdi.

2017-2018 yıllarında Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakteri ile büyük bir izleyici kitlesine ulaştı…

Aslıhan Gürbüz TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde de konuk oyuncu olarak yer aldı.

Temmuz 2011'de oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Aslıhan Gürbüz 2014'te boşandı.