Magazin Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan eşine yanıt: Ya sen kocamsın ayıp!

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan eşine yanıt: Ya sen kocamsın ayıp!

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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan eşine yanıt: Ya sen kocamsın ayıp!

Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakteri ile yıldızı parlayan Merve Dizdar'dan eşine cevap: Ya sen kocamsın, ayıp ya.

03 Mart 2021, Çarşamba 22:55 Son Güncelleme:
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar sempatik tavırlarıyla dizide olduğu kadar gerçek hayatta da dikkat çekiyor. Masumlar Apartmanı son bölümde annesi Hasibe’nin gelinliğini giyen Gülben’in kendi kendine neşe içinde konuştuğu sevimli halleri izleyiciyi hem hüzünlendirdi hem de güldürdü.

İşte o sahneye eşi Gürhan Altundaşar'dan esprili bir paylaşım geldi. Gülben'in bir türlü evlenemediği için isyan ettiği o sahneye atıfta bulunduğu eşinin mesajına “Ya sen kocamsın, ayıp ya” diyerek verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

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