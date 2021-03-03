TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar sempatik tavırlarıyla dizide olduğu kadar gerçek hayatta da dikkat çekiyor. Masumlar Apartmanı son bölümde annesi Hasibe’nin gelinliğini giyen Gülben’in kendi kendine neşe içinde konuştuğu sevimli halleri izleyiciyi hem hüzünlendirdi hem de güldürdü.

İşte o sahneye eşi Gürhan Altundaşar'dan esprili bir paylaşım geldi. Gülben'in bir türlü evlenemediği için isyan ettiği o sahneye atıfta bulunduğu eşinin mesajına “Ya sen kocamsın, ayıp ya” diyerek verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.