Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine can veren ünlü oyuncu Tansel Öngel, Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mavera dizisinde “Mahmud” rolüyle seyircinin karşısına çıkacak.

Mutasavvıf ve şair Ahmed Yesevi ile Alperenlerin destansı hikayesini konu edinen dizi, 12 Nisan’da başlayacak. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği dizi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Yesevi’nin Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini ele alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini konu alıyor.



