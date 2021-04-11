Magazin Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel yeni diziyle ekrana dönüyor

Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel yeni diziyle ekrana dönüyor

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Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel yeni diziyle ekrana dönüyor

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel başarılı performansıyla izleyici tarafından çok sevilmiş ve diziden ayrılması hayranlarını üzmüştü. Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılan Tansel Öngel Mavera dizisi ile yeniden ekranlara hızlı bir dönüş yapıyor.

11 Nisan 2021, Pazar 21:59 Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine can veren ünlü oyuncu Tansel Öngel, Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mavera dizisinde “Mahmud” rolüyle seyircinin karşısına çıkacak.

Mutasavvıf ve şair Ahmed Yesevi ile Alperenlerin destansı hikayesini konu edinen dizi, 12 Nisan’da başlayacak. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği dizi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Yesevi’nin Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini ele alıyor.

Mavera dizisi oyuncu kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosunda Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor.

Mavera dizisinin konusu

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberlik dersinin mücadelesini konu alıyor.


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