Mat makyaj nasıl yapılır? (Mat makyaj teknikleri)

UZUN ÖMÜRLÜ MAKYAJ İÇİN...

GÖZ MAKYAJI İÇİN...

Güzellik dünyasının en sade bir o kadar da en gözde trendi; mat makyaj her geçen gün daha da popüler olmaya başladı. Rujdan allığa kadar birçok seçenek sunan bu makyaj tekniğini, yüzümüze nasıl uygularız gelin birlikte öğrenelim...Mat makyajı uygularken toz ürünler kullanılır. Böylece taze bir görünüme sahip olunur.Doğru mat makyajı uygulamak için așağıdaki öğretici ipuçlarını okuyun.Yağlı cildin mat makyaja ihtiyacı vardır.Yüz gün boyunca yağ üretmek eğiliminde olduğu için yağlı bazlı fondöten sizin için gerçek bir felaket olur.Sizin yağsız kapatıcılardan ayrılmamanız gerekir. Mat olan herhangi bir fondöten kullanmalısınız. Her zaman kaliteli matlaștırıcı seçin.Eğer yağlı bir cilde sahipseniz kapatıcı uygularken yapılan hazırlık așamasını unutun. Çünkü herhangi bir besleyici krem kullanırsanız yüzünüz daha fazla yağ üretecektir.Cildi daha kuru olanlar için mat kapatıcı aynı etkiye sahip olmayabilir. Mat kapatıcıyı uygulamadan önce cildinizi nemlendirmek bu küçük sorunu önleyecektir. Böylece makyaj için iyi bir üst sağlamıș olursunuz.Çünkü bu gerçekten makyaj prosedüründe en önemli adımdır.Mat kapatıcı uygulamak için herhangi bir nemlendiriciden ince bir tabaka uygulayın ve cildin emmesi için biraz bekleyin.Bu ince tabaka mükemmel oturan bir kapatıcı için yardımcı olacaktır.Yüzünüzün yoğun kötü bir görüntü almasını istemiyorsanız toz veya kapatıcı miktarında dikkatli olun.Uzun ömürlü mat makyajın temelini yapmak için mat uygulamadan önce bir astar uygulayabilirsiniz. Bir kapatıcı fırça ile mat makyajın temelini olușturmak için parmaklarınızı da kullanabilirsiniz. Yanaklar çene ve burun üzerine biraz kapatıcı uygulayın ve daha sonra așağıya doğru hareketlerle dikkatlice harmanlayın. Aynı șekilde saç çizgisinden yukarı doğru ve alnın üzerine uygulayın.Eğer mat kapatıcı ile kusursuz görünmek istiyorsanız bir eșleștirme tabanı hazırlayın.T bölgesine yalnızca bir nemlendirici krem uygulayın. Ama eğer yağlı bir burun varsa görünümü bozmaması için matlaștırıcı astar uyguladığınızdan emin olun.Nemlendirici krem ve astar uyguladıktan sonra yüzünüzdeki alanlar için kapatıcı uygulayabilirsiniz. Kusurları düzeltmek için gözlerinizin altına uygulayın.Mat göz gölgeleri alın ve gözlerinize yavașça uygulayın. Gözlerinizi vurgulamak için eyeliner ve maskara kullanmaktan çekinmeyin.Șimdi bir allık uygulamanın zamanı. Dünyevi renkleri alın ve elmacık kemikleri üzerine geniș bir fırça yardımı ile allığı uygulayın.Burun ve alnınızın üzerine de biraz uygulayarak tamamlayın.Dudaklarınıza geçerek bu kısmı tamamlayabilirsiniz.Dudaklar ruj için hazırlıklı olmalıdır.Asla çıplak dudaklarınıza ruj uygulamayın.Hem rujun etkisi uzun sürmeyecek hem de pürüzlü bir görünüm olacaktır.Makyaj sanatçılarının da belirtiği gibi dudaklar özel bakıma ihtiyaç duyarlar. Dudakların derisi çok hassas olduğundan kolayca kurur ve çatlar. Yani ruju düz bir yüzey üzerinde görünür yapmak için dudakların pürüzsüz olduğuna emin olun. Dudaklarınıza ruj sürdüğünüzde çirkin görünmemesi için ölü deriyi kaldırmak üzere nemlendirici uygulayın.İkinci olarak dudaklarınızı beslemek için dudak kremi uygulayın. Düzgün bir tabanı elde ettiğinizde biraz pudra uygulayın.Rujla aynı renk olan koyu bir astar alın ve kontur çizin.Șimdi mat ruju uygulayabilirsiniz.Dudaklarınızın merkezinden bașlayarak tercihen ince bir fırça ile uygulayın. Fazla rujdan kurtulmak için bir peçete kullanın ve rujun parlayan etkisini önleyin.