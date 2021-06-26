Matcha çayı neye iyi gelir?

Bu günlerde, hemen hemen herhangi bir kahve dükkanında bulabilirsiniz. Ancak matcha'nın zengin tarihi 12. yüzyıla kadar uzanır ve 800 yıldan fazla bir süredir Japon çay kültürünün önemli bir bileşeni olmuştur.

MATCHA ÇAYI FAYDALARI VE YARARLARI NELERDİR?

Matcha içtiğinizde tüm yaprağı yutarsınız ve yaprağın besin maddelerinin 0'ünü almış olursunuz. Düzenli olarak demlenmiş yeşil çaydan 137 kat daha fazla antioksidan içermektedir. Besin içeriği açısından bir fincan matcha = 10 fincan düzenli demlenmiş yeşil çaya eşittir ve doğal olarak faydası da daha fazladır.

Güçlü EGCg dahil olmak üzere antioksidanlarla doludur,

Metabolizmayı hızlandırır ve kalori yakar,

Etkili ve doğal olarak detoks yapar,

Zihni sakinleştirir ve vücudu rahatlatır,

Lif, klorofil ve vitaminler açısından zengindir,

Ruh halini iyileştirir ve konsantrasyona yardımcı olur

C vitamini, selenyum, krom, çinko ve magnezyum sağlar,

Hastalığı önler,

Kolesterol ve kan şekerini düşürür.

MATCHA ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Matcha çayı yüksek vitamin seviyeleri nedeniyle cildinizin parlaklığını arttırır. C vitamini alındığında kolajen üretimini uyarır. Sağlıklı cilt hücre yenilenmesini teşvik etmek yardımcı olabilir.

Enerji verir

Siyah çay fincan başına 47 mg kafein içerir ve yeşil çay 28 mg, matcha 70 mg kafein içerir. Bu yüzden zinde uyanmanıza ve enerjik olmanıza yardımcı olur.

Gerginliğinizi alır

Matcha tozu, stresi azalttığı gösterilen bir amino asit olan L-theanine içermektedir. Yeşil çay gibi yaklaşık 25 mg L-theanine içeren bir içecek içmenin, stresi azaltmada ve beyindeki nörotransmitter gama-aminobütirik asidi artırmada son derece etkili olabileceği görülmüştür.

Üretken hale getirir

Food Research International'da yayınlanan bir 2017 araştırmasında, özellikle matcha içen insanlarda bir saat sonra dikkat ve işlem hızında hafif bir artış olduğu görülmüştür. Doğal olarak bu kişilerin üretkenliği de diğerlerine göre artış göstermiştir.

Kanseri önlemeye yardımcı olur

Matcha tozunun kanser önleyici faydalarını kanıtlayan belirli bir araştırma olmasa da bilim adamları yeşil çayı yıllardır bir kategori olarak inceliyorlar. Daha eski çalışmalar, güçlü antioksidan EGCG'yi kanseri önleme ve kolon kanseri hücre büyümesini önleme ile ilişkilendirmiştir. Başka bir çalışma, yeşil çayın kanseri önlemede antikanser ilaçlarla sinerji içinde etkili olabileceğini gösteriyor. Malign hücreleri öldürerek kanser hücresi büyümesini engelleyebilen sihirli bileşik EGCG'dir.

Sağlıklı kolesterol seviyelerini teşvik eder

Bilim bunun nedenini tam olarak ortaya koyamadı, ancak 2016 yılında yapılan bir araştırma incelemesi, bu bileşik sayesinde düzenli olarak yeşil çay tüketmenin kötü kolesterolde (genellikle "LDL" olarak adlandırılır) önemli bir düşüşe neden olabileceğini gösteriyor.

Kemiklerinizi güçlendirir

Çoğu insan kemik gücünü artırmak için aktif olarak önlem almayı düşünmez, ancak özellikle yaşlandıkça zindeliğiniz ve hareketliliğiniz için önemlidir. Yeşil çaydaki antioksidan dolu bileşikler olan polifenoller, kemiklerde iltihaplanmaya neden olan oksidatif stresi azaltarak kemik mineral yoğunluğunu artırabilir.

Tok tutar

Matcha tozu güçlü, topraksı bir tada sahiptir, bu nedenle çoğunlukla çırpılır. Sütle, badem veya yulaf sütü gibi süt ürünü olmayan bir alternatifle servis edilir. Sütten eklenen kaloriler nedeniyle, içecek ortalama espresso bazlı latte kadar doyurucu olma eğilimindedir. Zaten neredeyse kalorisiz olan matcha, sorunu her iki taraftan da ele alarak kilo verme programına harika bir katkı sağlar. Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakar. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, matcha'nın dört kat daha fazla kalori yakmaya yardımcı olabileceğini öne sürdü.





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