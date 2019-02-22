Mate, Güney Amerika’da yetiştirilen ve küçük bir ağaç olan “Yerba Mate” yapraklarından elde edilir. Özellikle kilo vermede sıklıkla kullanılır, bedenin form kazanması ve kilo kontrolü sağlanması için idealdir. 24 vitamin içeren mate, 15 amino asit ve antioksidanlarla muhteşem bir besindir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için özellikle kullanılır.

MATE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Genellikle aktarlarda paket olarak satılan mate çayı tarifi, oldukça pratiktir. Kurutulmuş ve minik yapraklar haline getirilmiş mate bitkisi, demleme usulüyle hazırlanır. Hafif acımsı tadı olan mate çayını hazırlamak 1 fincan kaynamış suya, 1 tutam mate çayı ilave edilir. Birkaç dakika demlenir ve süzülerek içilir. Arzuya göre çubuk tarçın eklenerek içilebilir.

MATE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Bağışık sistemine donanım kazandıran mate çayının faydaları, içerdiği antioksidan özüyle taçlanmaktadır. Sağlığa muhteşem katkılar sağlayan bitki:

-Zayıflama ve kilo kontrolü sağlar.

-Depresyonu önler, iyileştirir.

-Kaygıyı azaltır, rahatlatıcı etkiye sahiptir.

-Sinüsleri açmada etkilidir.

-Alerjilerin hafifletilmesinde kullanılır.

-Kalbi destekler, daha iyi çalışmasını sağlar

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

-İltihap oluşumunu önler, iyileştirir

-Vücuda canlılık ve enerji katar

-Sindirim sistemine katkı sağlar

-Zihni açar, konsantrasyon ve motivasyon sağlar

-Metabolizmayı daha hızlı çalıştırır.

-İdrar söktürücü, yağ yakıcı özelliği bulunur.

-Ödem atılmasında, şişliklerin giderilmesinde etkilidir.

MATE ÇAYININ ZARARLARI NELERDİR?

Aşırı tüketimlerde mate çayının zararları gözlemlenebilir. Kalp çarpıntısı, tansiyon sorunu gibi nedenleri önlemek adına fazla tüketimden ve uzun süreli kullanımlardan kaçınılmalıdır. Zayıflama için düzenli kullanılıyorsa 3 hafta içildiğinde minimum 2 hafta ara verilmelidir.

-Hamileler ve emziren annelere önerilmez.

-Kalp hastaları ve tansiyon hastaları hekime danışarak içmelidir.

-Düzenli ilaç kullanan kişiler, yine doktora danışarak içebilirler.