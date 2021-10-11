Matematik çok kolay ama insanlar değil!

YAPTIKLARI VE YAPAMADIKLARI ARASINDA KIYASLAMAYA GIRMEYİN

Bazı çocuklar çok hızlı soru çözer. Sayılarla ilgili her şey onları çok eğlendirir. Bazı çocuklar yazmayı sever. Hikâye uydurmak onlar için tam üç dakikalık bir iştir. Bazıları bir ortama girdiği anda arkadaş bulur ve bir daha annesinin yanına sıkıldım diye gitmez. Bazen de yeni bir ortamda bulunmak çocuğu bir krizin içine sokabilir. Böyle anlarda yaptıkları şeyleri kanıt göstererek çocuğu cesaretlendirmeye çalışırız. “Bak geçen gün böyle yapmamıştın. Uzun uzun oturmuştuk” derken bulursunuz kendinizi. Niyet iyidir ama çocuk kendini yargılanmış hissedebilir. Hassas olduğu bir konunun yorumlanış biçimine her zaman dikkat eder. Bu zamanlarda seçtiğiniz kelimeler, sesinizin vurgusu ve yüz şekliniz yargılayıcı olmamalıdır.

Duygusal zekâ ve entelektüel zekâ bir bütünün iki parçası gibidir. Özellikleri birbirinden farklı gibi gözükse de biri olmadan diğeri tam performansına erişemeyebilir. Entelektüel zekâsı daha baskın olan çocukların akademik hayatta yani okulda daha başarılı sonuçlar aldığını görürüz. En azından okul kariyerleri böyle başlar. Ancak bu iyi oluş halini sürdürmek için sosyal ilişkilere, kendini ifade etmeye ve anlaşılmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı olur. Akademik olarak arkadaşlarından iyi olan bir çocuk dışlanabilir. Arkadaşları tarafından kabul edilmeyebilir. Bu durum da onu zorlamaya başlar. Yavaş yavaş becerisi olmasına rağmen akademik performansı düşüşe geçebilir.

BECERİLERİNİ FARK EDİN, ZORLANDIĞI YERLERDE DESTEK OLUN

Güçlü alanları fark edilmiş bir çocuğa ulaşmak kolaydır. Çocuklar beğenilmeyi ve iltifat almayı severler. Güçlü olan bu yönünü daha da iyi kullanabilmesi için onu cesaretlendirirken zorlandığı yerleri keşfetmesi konusunda ona destek vermek için alt yapı hazırlayabilirsiniz.