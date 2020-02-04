Matematikte dünya ikincisi oldular

Yarışmaya katılan Atacan Eğitim Kurumları’nın takımı da Türkiye birincisi ve dünya ikincisi oldu. Atacan Eğitim Kurumları’nın matematik takımı 8’inci öğrencilerinden Azra Eriç, Aral Özdemir, Nehir Peksöz, Burak Berk Çelik ve Duru İnanç’tan oluşuyor.