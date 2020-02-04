Matematikte dünya ikincisi oldular
Amerika-Kanada merkezli matematik yeterlilik sınavı olan The Math League (Uluslararası Matematik Ligi) 19 ülkeden binden fazla okulun katılımı ile gerçekleşti.
04 Şubat 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Yarışmaya katılan Atacan Eğitim Kurumları’nın takımı da Türkiye birincisi ve dünya ikincisi oldu. Atacan Eğitim Kurumları’nın matematik takımı 8’inci öğrencilerinden Azra Eriç, Aral Özdemir, Nehir Peksöz, Burak Berk Çelik ve Duru İnanç’tan oluşuyor.
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