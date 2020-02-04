Eğitim & Kariyer Matematikte dünya ikincisi oldular

Matematikte dünya ikincisi oldular

Eğitim & Kariyer

Matematikte dünya ikincisi oldular

Amerika-Kanada merkezli matematik yeterlilik sınavı olan The Math League (Uluslararası Matematik Ligi) 19 ülkeden binden fazla okulun katılımı ile gerçekleşti.

04 Şubat 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Yarışmaya katılan Atacan Eğitim Kurumları’nın takımı da Türkiye birincisi ve dünya ikincisi oldu. Atacan Eğitim Kurumları’nın matematik takımı 8’inci öğrencilerinden Azra Eriç, Aral Özdemir, Nehir Peksöz, Burak Berk Çelik ve Duru İnanç’tan oluşuyor.

BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Çocukları bekleyen sanal riskler