Matematikten 95 üstü puan alamayan çocuğunu darbedip terk etti

Olay, Çin’in Henan eyaletinde Luoyang şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre Çin’de bir kadın, matematik sınavında 95 alamayan oğlunu otoyolda araçtan indirip darbettikten sonra terk etti. Durumu fark edenler hemen polisi aradı.

ŞOKE EDEN CEVAP!

Olay yerine gelen polis, aracın plakasından kimliğini tespit ettiği kadını aradı. Ancak kadının verdiği yanıt, polisleri de şaşkına çevirdi: “Artık onu istemiyorum, çocukla ne isterseniz yapın. İsterseniz bana ceza da kesebilirsiniz.”

AMCASINA TESLİM ETTİLER

Polis, çocuğun, annesinin beklediği gibi matematik sınavından 95 üstü değil 81 puan aldığı için darbedilip terk edildiğini; çocuğun amcasına teslim edildiğini söyledi.