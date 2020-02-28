Mathletic 2020 başvuruları başladı

Mathletic’in birinci etabı 7 Mart 2020’de Mektebim Koleji kampüslerinde gerçekleştirilecek. İkinci etap final kısmı ise 18 Nisan 2020 günü düzenlenecek. Yarışma Türkiye genelindeki özel ve devlet okullarında öğrenimine devam eden 3’üncü sınıftan 12’nci sınıfa kadar tüm öğrencilere açık. Mathletic 2020’ye katılım öğrenciler için ücretsiz.