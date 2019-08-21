Matrix 4 ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosu...

Matrixx'in ilk serisi 1999 yılında çekildi. Daha sonra 2003'te hem The Matrix Reloaded hem de The Matrix Revolutions vizyona girdi. Şimdi Matrix 4 geliyor. Film için çalışmalara başlandı. Şimdi filmin hayranları filmin ne zaman vizyona gireceğini ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

MATRIX 4 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Matrix 4'ün ne zaman vizyona gireceği hakkında henüz detaylı bir bilgi yok.

Matrix 4'te başrollerde yine Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss olacak.Keanu Reeves "Neo", Carrie-Anne Moss da "Trinity" karakterlerini canlandıracak.

Warner Bros ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek olan filmin yönetmeni ve senaryo yazarı, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden Lana Wachowski olacak. Matrix 4'ün doğrudan bir "devam filmi" olup olmadığı ise açıklanmadı. Warner Bros sadece filmin "Matrix dünyasında geçeceğini" duyurmakla yetindi.