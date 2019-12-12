Sinemaseverlerin merakla beklediği Matrix 4'ün vizyon tarihi açıklandı. Yapımcı stüdyo Warner Bros tarafından yapılan duyuruya göre yeni Matrix filmi, 21 Mayıs 2021'de gösterime girecek. Devam filminin konusu veya ismiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Orijinal üçlemenin yönetmenlerinden olan Lana Wachowski yeni filmde yine yönetmen koltuğunda oturacak. Lilly Wachowski ise projede yer almayacak. Başrolde ise yine Keanu Reeves var.

Oyuncu kadrosunda şu ana kadar anlaşma imzalanan isimler şöyle: Jade Pinkett Smith (Niobe), Yahya Abdul-Mateen, Neil Patrick Harris ve Jonathan Groff.





Fenomen oldu

1999-2003 yılları arasında vizyona giren Matrix üçlemesi gişede 1,6 milyar dolarlık toplam hasılat elde etti. Serinin özellikle ilk filmi hala bilim kurgu sinemasının en iyi yapımlarından biri olarak gösteriliyor.

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