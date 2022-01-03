Kültür & Sanat Matrix serisi devam edecek mi?

Matrix serisi devam edecek mi?

Kültür & Sanat

Matrix serisi devam edecek mi?

Merakla beklenen Matrix Resurrections'ın vizyona girmesinin ardından başrol Keanu Reeves 'Matrix serisi devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı. Reeves, yönetmenin yeni film çekmeyeceğini açıkladı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 10:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Matrix'in yıldızı Keanu Reeves, serinin dördüncü filmi Matrix Resurrections'ın ardından bir başka filmin geleceğini düşünmediğini dile getirdi. Başka bir filme dair soruya ünlü aktör, "Başka bir film mi? Resurrections Redux" diye cevap vererek espiri yaptı.

Serinin son filminin yönetmeni Lana Wachowski'nin Matrix'le işinin artık bittiğini belirten Reeves, "Lana'nın başka bir Matrix filmi çekmeyeceğini söyleyebilirim" dedi. Ancak Reeves başka bir yapım olacaksa onda da yer alacağını dile getirdi.

"BAŞKA ÜÇLEMEMİZ YOK"

Yakın zamanda Matrix Resurrections'ın yapımcılarından James McTeigue da yeni bir üçleme planının olmadığı iddialarına ilişkin "Aklımızda yaşananların öncesini anlatacak bir film fikri yok. Bir devam filmi planımız da yok. Başka üçlememiz yok" diyerek konuşmuştu.

Film tüm dünyada vizyona girmiş ancak gişede beklenenin altına kalmış ancak korsan yayını internette rekor izlenme elde etmişti.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yeni yıla gayet pozitif ve karantinada girdim
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Roket’ten yeni şarkı
Gözde Hatunoğlu
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Şule Özdemir
Bacak bacak üstüne atılıp yemek mi yenirmiş!
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kış festivali "Buzzfest" havadan görüntülendi