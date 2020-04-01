Corona virüs salgını sadece 2020'nin vizyon tarihlerini etkilemedi, salgın, aynı zamanda prodüksiyon süreci devam eden filmlere de büyük darbe vurdu. Çekimleri Berlin’de olacak olan Matrix’in son filmi ve Batman için başta çekimlerin devam edebileceği açıklansa da Village Roadshow Pictures yapım şirketi daha sonra düğmeye bastı ve prodüksiyona ara verdi. Şimdi ise 2021'de vizyonda olması planlanan iki filmin, salonlara girme tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Batman'in yönetmeni ve senaristi Matt Reeves, Londra'daki 7 haftalık çekimleri tamamlanan filmin prodüksiyonunun 2 haftalığına durdurulduğunu açıklamıştı, ancak geçtiğimiz hafta bu sürenin uzayabileceğini duyurdu. Matrix'in çekimlerinin ise ne zaman devam edeceği konusunda net bir tarih verilemiyor.

Ne zaman vizyonda olacaklar?

Resmi açıklamalara göre Matrix 4'ün 21 Mayıs 2021 ve Batman'in 25 Haziran olarak duyurulan vizyon tarihlerinde henüz bir erteleme gözükmüyor. Variety dergisine göre iki filmin açıklanan tarihlerde gelme ihtimali oldukça düşük, ertelenme ihtimalleri ise daha yüksek görülüyor. Resmi açıklamalara göre Matrix 4 ve Batman'de herhangi bir erteleme gözükmese de Warner Bros' iki filminde vizyon tarihlerini öteleyebilir. CinemaBlend'de yer alan habere göre, prodüksiyonuna ara verilen King Richard ve Fantastic Beasts 3 de ertelenebilir.







