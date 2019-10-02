Matt Damon, Avatar'da oynamayı reddettiği için 250 milyon dolar kaybetti
Matt Damon’a, Avatar'da başrol oynaması için teklif götürüldü. Ancak Damon bu teklifi takvimine uymadığı için reddetti. Damon Avatar’da rol alsaydı, 250 milyon dolar kazanacaktı
Matt Damon, Sam Worthington tarafından canlandırılan Jake Sully rolü için yönetmen James Cameron’ın kendisine teklifte bulunduğunu söyledi.
TAKVİMİYLE ÇAKIŞTI
Matt Damon, rol aldığı Son Ültimatom (The Bourne Ultimatum) ve Yeşil Bölge (Green Zone) filmleriyle takvim çakışması sebebiyle Avatar filminde rol almayı reddetmişti.
Aynı zamanda filmden elde edilecek gelirin yüzde 10'unun da teklif edildiği söyledi.
250 MİLYON DOLAR KAYBETTİ
Avatar filmi 2009'da dünya genelinde 2,79 milyar dolarlık (yaklaşık 16 milyar TL) gişe hasılatı elde etti.
Damon teklifi kabul etseydi 250 milyon dolardan fazla kazanç sağlayacaktı.