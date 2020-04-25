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Türkiye Matterhorn Dağı Türk bayrağı silüeti ile aydınlatıldı

Matterhorn Dağı Türk bayrağı silüeti ile aydınlatıldı

Türkiye

Matterhorn Dağı Türk bayrağı silüeti ile aydınlatıldı

İsviçre’nin ünlü Matterhorn Dağı'na corona virüs ile mücadelede Türkiye’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

25 Nisan 2020, Cumartesi 22:36 Son Güncelleme:
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ile mücadelede ülkeler birbirlerine destek olmaya devam ediyor. İsviçre'nin Zermatt kasabasında bulunan dünyaca ünlü Matterhorn Dağı ''Işık Umuttur'' projesi kapsamında corona virüs salgını ile mücadele eden ülkelere destek olmak amacı ile 26 Nisan tarihine kadar çeşitli ülkelerin bayrakları ile aydınlatılacak. Zermatt halkı, bu proje kapsamında corona virüs salgını ile zor zamanlar geçiren insanlara destek olmak ve umut aşılamak istediklerini ifade ederken, corona virüs salgının üstesinden gelmeye çalışan ve bu konuda insanlara yardımda bulunan herkese minnettarlıklarını göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi. Dün gece ''Işık Umuttur'' projesi kapsamında Matterhorn Dağı'nın kuzey tarafı Türk bayrağı silüeti ile aydınlatılarak, "İnsanlara bir umut işareti gönderiyor ve krizin üstesinden gelmeleri için onlara güç ve azim diliyoruz'' mesajı yayınlandı.

Öte yandan ''Işık Umuttur'' projesi kapsamında Mattergon Dağı'na Pakistan, İran, Nepal, Kanada, Polonya, Güney Kore, Brezilya ve Rusya gibi birçok ülkenin bayrakları da yansıtıldı.

İsviçre'de toplam korona virüs vaka sayısı 28 bin 894'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 593'e ulaştı.

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