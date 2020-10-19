Magazin Matthew McConaughey: Babam annemle seks yaparken öldü

Matthew McConaughey: Babam annemle seks yaparken öldü

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Matthew McConaughey: Babam annemle seks yaparken öldü

Oyuncu Matthew McConaughey, kendi anılarını anlattığı kitabında babasının, annesiyle seks yaparken öldüğünü yazdı.

19 Ekim 2020, Pazartesi 13:51 Son Güncelleme:
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Independent'ta yer alan habere göre, Hollywood yıldızı Matthew McConaughey, "Greenlights" isimli bir anı kitabı yazdı. Oyuncu, kitapta babası James McConaughey'in ölümünden de bahsetti. 

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'Annemle seks yaparken kalp krizi geçirdi'

McConaughey, babası James'in annesiyle seks yaptığı sırada hayatını kaybettiğini yazdı. Kitapta şu ifadeler yer aldı:

"O benim babamdı. Kimse ya da hiçkimse onu öldüremezdi. Annem dışında. Bana ve kardeşlerime 'Çocuklar, ben gidersem annenizle sevişirken giderim' demişti. Böyle de oldu. Annemle seks yaparken kalp krizi geçirdi" 


McConaughey'in babası 1992 yılında, 63 yaşındayken hayatını kaybetti.


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