Mauricio Isla: Bizim için gerçekten utanç

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 19'uncu dakikada Robinho ve 84'üncü dakikada Napoleoni kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü 73'üncü dakikada Soldado attı.

"BİZİM İÇİN UTANÇ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Isla, taraftarları bu utançtan kurtarmak istedikleri söyledi ve ''Zor bir durum gerçekten. Açıklaması da zor. Kendi sahamızda da deplasmanda da aynı durum başımıza geliyor. Nasıl ifade edebileceğimizi bilemiyorum. İyi de kötü de başlasak 20. dakikaya kadar gol yiyoruz, sonra reaksiyon göstermemiz gerekiyor."Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ama böyle hatalar yapmaya devam ediyoruz. Bizim için gerçekten utanç. Maçların başını böyle oynuyor olmamız ve böyle goller yemek bizim için diğer utanç kaynağı. Kalan 9 maçımızda her şeyi yapmamız gerekiyor. Fenerbahçe'yi çıkabileceği en üst sıraya çıkarmak istiyoruz. Taraftarları bu utançtan kurtarmak istiyoruz.'' diye konuştu.