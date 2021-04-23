Mauricio Lemos yeni sezonda kesin olarak yok

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü döneminde bizzat aldığı bir oyuncu olmasına rağmen teknik direktörlüğü döneminde Lemos'u kadroya dahi almaması da dikkat çekti.

Son iki maçta herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen kadroda olmayan Lemos için teklifler beklenecek.