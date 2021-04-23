Fenerbahçe'nin Las Palmas'tan 1.5 milyon euro'ya satın aldığı Mauricio Lemos bekleneni veremedi. 25 yaşındaki Uruguaylı oyuncu yaptığı bireysel hatalar nedeniyle çokça eleştiriliyor.
Futbol Mauricio Lemos yeni sezonda kesin olarak yok
Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü döneminde bizzat aldığı bir oyuncu olmasına rağmen teknik direktörlüğü döneminde Lemos'u kadroya dahi almaması da dikkat çekti.
Son iki maçta herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen kadroda olmayan Lemos için teklifler beklenecek.
2023 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Lemos'un İspanya 2. Ligi'ne gitmesi söz konusu. Piyasası İspanya'da olan oyuncunun da ilk tercihi eski ligine dönmek. Lemos için muhtemelen kiralama yolu tercih edilecek ancak ilk opsiyonun satış olduğu biliniyor.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Lecce Güven Yalçın'ın bonservisini almayacak