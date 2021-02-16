Futbol Mauricio Lemos'a 2 maç ceza

Mauricio Lemos'a 2 maç ceza

Futbol

Mauricio Lemos'a 2 maç ceza

Lemos, Süper Lig'de Göztepe'ye karşı oynanacak mücadelede yer alamayacak.

16 Şubat 2021, Salı 22:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Mauricio Lemos'a 2 maç men cezası verdi. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Lemos'un 2 resmi müsabakadan men cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Lemos, Süper Lig'de Göztepe'ye karşı oynanacak mücadelede yer alamayacak.

Öte yandan İttifak Holding Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Ekinci'ye, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçında hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği aktarıldı.

Ekinci'ye ayrıca akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı 24 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

AA

İlgili Haberler
Mauricio Lemos taraftarın gözündeki kredisini tükettiFenerbahçeli Lemos PFDK'ya sevk edildi


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER David Alaba sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıkladı