Futbol Mauricio Lemos'a talipler çıktı

Mauricio Lemos'a talipler çıktı

Futbol

Mauricio Lemos'a talipler çıktı

Fenerbahçe'de kesin olarak gönderilmesi planlanan Mauricio Lemos için ilk teklifler geldi. Uruguaylı stoper için ilk etapta 2 takım durum bilgisi sordu. Lemos, bonservisiyle ya da kiralık olarak mutlaka ayrılacak.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 12:47 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Mauricio Lemos için ilk teklifin aldı. Fanatik'teki habere göre, Yunan ekibi Aris, Lemos'u istiyor. 

Uruguaylı savunmacı için daha önce Rizespor ve İspanyol ekibi Granada devreye girmiş ancak somut bir gelişme olmamıştı. Gelen teklifleri değerlendiren Fenerbahçe en az zararla oyuncuyu göndermek istiyor.


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