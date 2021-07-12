Fenerbahçe Mauricio Lemos için ilk teklifin aldı. Fanatik'teki habere göre, Yunan ekibi Aris, Lemos'u istiyor.

Uruguaylı savunmacı için daha önce Rizespor ve İspanyol ekibi Granada devreye girmiş ancak somut bir gelişme olmamıştı. Gelen teklifleri değerlendiren Fenerbahçe en az zararla oyuncuyu göndermek istiyor.



