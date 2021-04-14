Mutasavvıf ve şair Ahmed Yesevi ile Alperenlerin destansı hikayesini konu edinen Ramazan ayına özel çekilen mini dizi Mavera, 12 Nisan’da ilk bölümü ile seyircisiyle buluştu. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği dizi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Yesevi’nin Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini ele alıyor. Mavera dizisi her akşam saat 23:45'te ekrana gelmeye devam edecek.

Dizinin yayınlanmasının ardından Mavera kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Mavera ne demek? Mavera dizisi konusu nedir? Mavera dizisi oyuncuları kimler? Mavera kelimesinin anlamı nedir?

Dizinin oyuncu kadrosunda Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor.

Mavera kelimesinin anlamı

Mavera kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şöyle; bir şeyin ötesinde, arkasında, gerisinde bulunan yer, zaman.

‘Mavera’ kelimesinin kullanımına örnek olarak Türk Edebiyatından Karagöz Gazali ve Yayha Kemal verilebilir;

Mâverâ-yı hüsn ü hikmet keşf olur her dem sana

Dizide, Hace Ahmed Yesevi ve beraberindeki Türkistanlı üç derviş, Yusuf Hemedani tarafından zamanın parlak şehirlerinden biri olan Bağdat’a gönderilir.