Dünyayı 2016-2019 arasında Mavi Balina paniği sarmıştı. Çocuklar arasındaki oyunda, sonuncusu intihar olmak üzere 50 görev gönderiliyordu. Oyun kurucusu Philipp Budeikin 2018’de Rusya’da yakalanmıştı. Budeikin’in tutuklanması oyunu durdurmamış, başka ‘oyun kurucu’larla kabus 2019’a kadar devam etmişti. Oyun nedeniyle 200’den fazla çocuğun öldüğü öne sürülmüştü.

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2 yıldır oyunun adı duyulmuyordu. Rusya Lipetsk’te 11 Haziran’da Maria (14) adlı bir kız, tren istasyonunda kendini trenin önüne atarak intihar etti. 3 gün sonra Maria’nın arkadaşı Alexander (16) aynı istasyonda aynı şekilde canına kıydı. 2 intiharın ardından inceleme başlatan polis, Maria’nın sosyal medyada korkunç bir video paylaştığını belirledi.

'524 kişi var'

Videoda Maria ağlayarak “Mavi Balina geri döndü. Yeni bir dalga geliyor. Birçok kurban olacak. Grupta 524 kişiyiz. Benim zamanım doldu” diyordu. Hemen harekete geçen polis, yeni dalgayı idare ettiği öne sürülen 19 yaşında ismi açıklanmayan bir genci tutukladı. Gencin ‘intihara teşvik’ten değil ‘çifte cinayet’ten yargılanacağı açıklandı.