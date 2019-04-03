Van’da dün saat 11.00 sıralarında okuldan çıkan 6 kız öğrenci, Tuşba ilçesindeki Akköprü Tepesi’ne çıktı. Burada 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz kendini kayalıklardan boşluğa bırakarak intihar ederken yanında bulunan 5 arkadaşı ise son anda intihardan vazgeçti. Olay yerinde hayatını kaybeden Sevda’nın ölümüyle ilgili çıkan detaylar ise tüyler ürpertti.

ÖLÜM TARİHİNİ ELİNE YAZMIŞ

Sevda’nın ölümünün nedeninin, Emniyet ve savcılık araştırması sonucunda 'Mavi Balina' oyunu olduğu ortaya çıktı. Genç kızın intihar etmeden önce eline bir kalp çizip intihar edeceği ‘02.04.2019’ tarihini yazması dikkat çekti. Olayın adli boyutu araştırılırken Sevda’nın 3 arkadaşı ise ailelerinden alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

'EVDE TELEFONU VE İNTERNETİ YOKTU'

Sevda’nın ağabeyi Haluk Erkaçmaz, yaşadıkları acı olayın aynısını başka ailelerin yaşamamasını istedi. Kardeşinin 'Mavi Balina' oyunundan dolayı kayalıklara çıktığını ifade eden Erkaçmaz, “Kardeşimin evde hiçbir farklı davranışı yoktu. Evde telefon ve interneti yoktu. Sadece annemin internetle alakası olmayan tuşlu bir telefonu vardı. Bu tür durumların yaşanmaması için okulda öğretmenler, velileri bilgilendirsinler. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Öğretmenleri çok başarılı bir öğrenci olduğunu söylüyorlardı. Bir bardak su dahi istesem ‘Ağabeyim sınavlarım var, sınavlarıma çalışmam gerekiyor’ derdi. Mavi Balina’dan dolayı kayalıklara çıktığı haberini aldım. Buna inanmadım. Hâlâ da inanmıyorum” dedi.

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'ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN'

Başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için çağrıda bulunan Erkaçmaz, “Yüreğim kor ateşiyle yanıyor. İstiyorum ki aileler kendi çocuklarına sahip çıksın. Milli Eğitim okullarda denetimler yapsın. Öğrencileri göz ardı etmesinler” diye konuştu.

'NEDENİ MAVİ BALİNA'

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz tarafından yapılan yazılı açıklamada Sevda Erkaçmaz'ın intiharının 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

Çohaz, açıklamasında savcılık tarafından olaya tanık olan 5 kız çocuğundan 3’ünün Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kabul Birimi’ne gönderildiğini kaydederek, "3 kız çocuğunun, ilk kabul birimine kabulleri yapılmıştır. Süreç içerisinde yapılacak değerlendirilme ile uygun görülen sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacaklardır. Ölüm olayının, emniyet ve savcılık araştırması sonucunda ’Mavi Balina’ oyunu nedeniyle meydana geldiği bildirilmiştir" dedi.

İHA