Mavi balinalar 40 yıl sonra Atlantik kıyılarına geri döndü

Mavi balinalar, İspanya'nın kuzeybatı bölgesindeki Galiçya'nın Atlantik kıyılarında bir takım türlerin görülmesi nedeniyle 40 yıldan fazla bir süre sonra İspanya'ya geri döndü. 2017'den bu yana, Şişe Burunlu Yunus Araştırma Enstitüsü (BDRI) tarafından en son 19 Ağustos'ta görüldüğü bildirilen bölgede üç farklı mavi balina dört kez görüldü .

Türün yeniden ortaya çıkmasından bu yana her yıl en az bir mavi balina tespit edildi. 2020, aynı iki balinanın 2018 ve 2019'dan dönüşünü de gördü.

MAVİ BALİNALAR TEHLİKE ALTINDA

Gezegendeki en büyük hayvan olan mavi balinalar, 35 metre uzunluğa ve 200 ton ağırlığa kadar büyüyebilir. Ne yazık ki, türlerin şu anda yıllarca ticari balina avcılığı nedeniyle Uluslararası Doğayı Koruma Kırmızı Listesi (IUCN) tarafından tehlike altında olduğu düşünülmektedir .

Özellikle İspanya, yüzlerce yıllık bir balina avcılığı endüstrisine ve bir düzine Galiçya da dahil olmak üzere kıyılarına dağılmış çok sayıda balina avı limanına sahipti. Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu 1966'da kurulmuş olsa da, İspanya 1986 yılına kadar mavi balina popülasyonunu neredeyse yok olma noktasına kadar ciddi şekilde etkileyen bir balina avcılığı yasağı getirmedi.

ŞİMDİKİ TEHLİKE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Eart.org'ta yayınlanan bilgiye göre mavi balinaların İspanyol sularına dönüşü konusunda herkes iyimser değil. Galiçya'daki bir STK'da deniz biyoloğu olan Alfredo López şöyle açıklıyor: "Karamsarım çünkü iklim değişikliğinin mavi balinanın yaşam alanı üzerinde büyük bir etkisi olma olasılığı yüksek."

López, mavi balinaların ekvatorun güneyine asla girmediğini iddia ediyor, bu da Galiçya kıyılarındaki mevcut varlıklarının küresel ısınmanın çizgiyi kuzeye doğru ittiğinin ve mavi balinaların yaşam alanlarını azalttığının bir işareti olabileceği anlamına geliyor. Gözlemler, "normalde yedikleri yiyeceklerin ortadan kaybolduğu anlamına geliyorsa, o zaman gördüğümüz şey dramatiktir ve kutlanacak bir şey değildir" diye ekliyor.











