Mavi Bereliler Hakurk'ta terörist inini imha etti

Mavi Bereliler Hakurk'ta terörist inini imha etti Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, komando birlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, teröristler tarafından yoğun şekilde kullanıldığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi