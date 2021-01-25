İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Mavi Elma Ödül Töreni'nde “Yılın İnternet Dizisi” ödülünün sahibi SAYGI dizisi oldu. Cuma akşamı çevrimiçi ortamda canlı olarak gerçekleşen ödül töreninde, ödülü tüm yapım ekibi adına dizinin başrol oyuncularından Miray Daner ve Boran Kuzum kabul etti.

Bu güzel ödülün yanı sıra, kısa süre önce SAYGI dizisinin orijinal dizi müzikleri albümü, Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde tüm dijital müzik platformlarındaki yerini aldı. Sertaç Özgümüş’ün ritm ve farklı bir ruh kattığı bu albüm, 12 Ocak 2021 tarihinde32 platform üzerinde ve toplam 243 ülkede Türkçe-İngilizce-İspanyolca-Rusça dillerinde eşzamanlı olarak yayına girdi.



