Uzun süredir kanserle mücadele eden Nejat Toksoy'un tedavisine evinde devam ediliyordu. Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri ile 'felaket tellalı' lakabıyla anılan Onur Akay, durumu kötüye giden Nejat Toksoy'un, özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldığını yazdı. Usta sanatçı, dün durumu biraz daha ağırlaştığı için makineye bağlandı.

HEM KIZINI HEM EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Nejat Toksoy, 2010 yılında büyük acılar yaşamıştı. Kızı Derya Toksoy, 15 Nisan 2010 tarihinde 32 yaşında kansere yenik düşmüştü. Kasım 2010'da ise eşi Leyla Aksoy, kızının acısına daha fazla dayanamayarak beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.