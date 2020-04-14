Mavi Kart emeklilik nedir? Mavi Kart emeklilik şartları nelerdir?

Türk vatandaşlığını doğumla kazanan ve daha sonra kendi isteğiyle Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişiler, 3. dereceye kadar olan alt soylarının bu karttan faydalanabilmesi için tüm soy bağlarını belgelendirmesi gerekir. Mavi kartla emeklilik için ise bazı şartlar vardır.

Mavi kart emeklilik şartları

Mavi kartla emekli olmak son düzenlemeyle beraber eskiye göre daha kolay oldu. Mavi kartla emekli olmak için 3600 prim gününü doldurmak ve yurt dışında çalışılan gün sayısının yeterli olması yeterlidir.

Mavi kart emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İstenen belgeler nelerdir?

Mavi kart emeklilik işlemlerine Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakmaktadır. Bakanlığa emeklilik dilekçesi verilerek işlemlere başlanır. Belgelerin tam olması ve şartların sağlanması durumunda kişi, emekli maaşı almaya hak kazanır.

İstenen belgeler ise şöyle:

İkamet edilen ülkenin sigorta emeklilik kurumundan alınan sigorta dökümü (son 1 ay için)

İkamet edilen ülkeden alınan çalışma ve ikamet belgesi (son 1 ay için)

Türkiye’de işe giriş tarihini gösteren belge (ilk kez işe girilen güne ait)

Türkiye’de çalışılan döneme ait SGK hizmet dökümü

Mavi kart aslı ve 1 adet fotokopisi

İkamet edilen ülkeye giriş ve çıkış tarihlerinin yer aldığı Emniyet Müdürlüğü belgesi