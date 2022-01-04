Rengiyle göz kamaştıran mavi kelebek sarmaşığı çayı, çay severlerin yeni favorisi arasında yer alıyor.

Aktarlarda, marketlerde özellikle sosyal medyada sıkça rastlayabileceğiniz mavi çay nedir? sorusu araştırılan konuların başında geliyor.

Sinir sistemi sağlığını güçlendirmek için iyi bir seçenek olan mavi kelebek sarmaşığı çayı stresi azaltmaya ve sakinleşmeye yardımcı olmasıyla biliniyor.

Peki bu mavi çayın faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir? İşte merak edilenler..

MAVİ KELEBEK SARMAŞIĞI ÇAYI NEDİR?

İngilizce adıyla Blue Butterfly Pea veya kısa adıyla Mavi Çay, Güney Asya’da yüzyıllardır Clitoria bitkisinden elde edilen bir çaydır.

Camelliea Sinensis bitkisinden elde edilen veya bitkisel çaylardan elde edilen, genellikle kahverengi ve açık yeşil dem renklerinden çok farklı bir dem rengine sahip bu bitkisel çay, ismini çiçeklerinin mavi renginden almaktadır.

Hiçbir katkı olmadan bu renge sahip olan mavi çay (blue butterfly pea), gene kuvvetli rengi sebebiyle kozmetik alanında da kullanmaktadır.

Mavi çay, çok uzun yıllardır Bali, Malezya, Tayland ve Vietnam kültürlerinin bir parçası olmuşlardır. Ayrıca gene sahip olduğu özelliklerden dolayı Tulsi çayı gibi Ayurveda’nın da bir parçası olmuştur.

Mavi çay, içinde demlendiği suyun pH (asitlik) derecesine bağlı olarak renk değiştirmektedir. Bu yüzden demledikten sonra Mavi Sarmaşık Çiçeği Çayınıza limon suyu eklemeniz durumunda rengi çok hızlı bir şekilde maviden mora dönmektedir.

MAVİ ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Rahatlatıcıdır, stresten arınmanıza yardımcı olur. Uyku problemleriyle baş etmede destekleyicidir.

Kabızlık önleyici etkisi vardır.

Saç dökülmesini ve saç beyazlamasını yavaşlatıcıdır.

Cildin kollajen üretimini destekler.

Hemoroit oluşumunu engelleyici özelliktedir.

Ağrı kesici etkisi vardır.

Antimikrobiyal ve antibakteriyel özellik taşır.

Kansere karşı koruyucu olduğunu gösteren çeşitli bilimsel çalışmalar vardır.

Beyin tümörlerini geciktirir

Sinir ve kalp kuvvetlendiricisi

Yüksek tansiyonu düşürür

Damar tıkanıklığına iyi gelir

Balgam söktürür

İdrar yolları enfeksiyonlarına karşıdır

Egzama yaralarını iyileştirir

Ağrı kesici özelliği vardır

Sinüzite karşı iyi gelir

Sinirsel baş ağrılarına karşı iyidir

Romatizmaya karşıdır

Yanıklara iyi gelir

Kan dolaşımı bozukluğunu düzenler

Kan sulandırır

Hafızayı kuvvetlendirir

Antiseptik ve yara iyileştirir

Ses tellerinde oluşan enfeksiyonlara iyi gelir

Uykuya geçmeyi kolaylaştırır

Yorgunluğa ve iç huzursuzluğa iyi gelir

Sigara bırakmayı kolaylaştırır

MAVİ KELEBEK SARMAŞIĞI NASIL TÜKETİLİR?

Mavi çay olarak da bilinen Mavi Kelebek Sarmaşığını tek başına demleyerek içebileceğiniz gibi tatlılarınızı ve içeceklerinizi renklendirmek için de kullanabilirsiniz.

Bu bitki saplarıyla birlikte kurutulmuş vaziyettedir. Paket halinde alındıysa paketi sapının olduğu kısımdan açınız. İçinden çıkan bitkiyi fincanınızın içine koyunuz.

Üzerine kaynar suyu dökünüz ve 2-3 dakika bitkinin içinde durmasını sağlayın ve mavi rengin gelmesini bekleyiniz. Mavi renk oluştuktan sonra bitkiyi içinden çıkarınız.

Günlük tüketimi en fazla üç fincandır.





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