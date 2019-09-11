Mavi Kız öldü

Erkek kılığına girerek maç izlemeye giden kadınların belgeselini yapan fotoğrafçı Forough Alaei (30) çektiği bir fotoğrafla bu yıl Dünya Basın Fotoğrafı Yarışması’ndan ödül almıştı. 13 Ağustos’ta maç izlemek için yine erkek kılığına giren Forough Alaei ve 5 kadın arkadaşı stat girişi tutuklanıp cezaevine konulmuştu. Olay uluslararası reaksiyonlara yol açmış ve tüm dünyanın tepkisini çekmişti.

HAPİS OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE...

29 yaşındaki Seher Hudayari ise İstiklal Kulübü’nün forma rengi nedeniyle ‘Mavi Kız’ olarak anılıyordu. ‘Mavi Kız’, martta İstiklal’in maçını seyretmek için kılık değiştirerek stada girmeye çalıştığı sırada gözaltına alınmış, 4 gün hapiste tutulmuştu.

Seher Hudayri 6 ay hapis cezası aldığını duyunca İran’ın başkenti Tahran’daki Devrim Mahkemesi önünde geçen cumartesi kendini ateşe verdi. Hastaneye kaldırılan Seher Hudayri dün hayatını kaybetti. POSTA-DÜNYA